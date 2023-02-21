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21 февраля, 10:50

Путин призвал увеличить налоговый вычет на образование и медицину

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты в сфере образования и медицины. Об этом он сказал в Послании к Федеральному собранию.

"Предлагаю увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 100 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы с 120 до 150 тысяч", — заявил он и подчеркнул, что все вычеты должны предоставляться оперативно.

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Также Путин предложил расширить программу материнского капитала в новых регионах страны за счёт семей, в которых дети родились с 2007 года. Он напомнил, что с 1 февраля материнский капитал был вновь проиндексирован, как и обещалось, на величину фактической инфляции за прошлый год (то есть на 11,3 процента).

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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