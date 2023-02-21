Путин призвал увеличить налоговый вычет на образование и медицину
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты в сфере образования и медицины. Об этом он сказал в Послании к Федеральному собранию.
"Предлагаю увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 100 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы с 120 до 150 тысяч", — заявил он и подчеркнул, что все вычеты должны предоставляться оперативно.
Также Путин предложил расширить программу материнского капитала в новых регионах страны за счёт семей, в которых дети родились с 2007 года. Он напомнил, что с 1 февраля материнский капитал был вновь проиндексирован, как и обещалось, на величину фактической инфляции за прошлый год (то есть на 11,3 процента).
LIFE / Павел Баранов