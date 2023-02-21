Путин призвал увеличить налоговый вычет на образование и медицину

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты в сфере образования и медицины. Об этом он сказал в Послании к Федеральному собранию.

"Предлагаю увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 100 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы с 120 до 150 тысяч", — заявил он и подчеркнул, что все вычеты должны предоставляться оперативно.