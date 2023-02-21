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21 февраля, 10:35

Путин указал на рост доли рубля в международных расчётах России

Путин: Доля рубля в международных расчётах России выросла до одной трети

Доля рубля в международных расчётах России за более чем год выросла вдвое и на данный момент составляет одну треть, сообщил в ходе своего Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Причём вместе с валютами дружественных стран "это уже больше половины".

"Будем и дальше вместе с партнёрами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчётов, не зависимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками всё делают", сказал он.

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Также Владимир Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета. По его словам, "каждая деловая инициатива, направленная на пользу страны, должна получить поддержку".

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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