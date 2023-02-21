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21 февраля, 10:48

Путин предложил увеличить страховое покрытие для пенсионных накоплений до 2,8 млн

В России нужно установить страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 миллиона рублей. С этим предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

"Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе банковских вкладов <...> Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму, до 2,8 миллиона рублей", — сказал глава государства.

При этом Путин напомнил, что "такие вклады граждан в объёме до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован". Президент добавил, что не менее важно защитить вложения россиян в долгосрочные активы и "создать дополнительные условия для граждан, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать их дома, внутри страны".

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Также в ходе Послания Федеральному собранию российский лидер назвал сумму, потраченную в 2022 году на поддержку экономики РФ.

Обложка ©

АГН "Москва" / Зыков Кирилл

Ирина Фальке
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