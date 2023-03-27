Власти Украины подтвердили получение западной бронетехники

На вооружение украинских десантно-штурмовых войск поступила бронетехника из Америки, Великобритании и Германии. Об этом в соцсетях отчитался министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовых войск Украины генерал-майором Максимом Майком Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger от Британии, Stryker и Cougar от США и Marder от Германии", — заявил глава Минобороны.

Он опубликовал фотографию, на которой показаны образцы западной бронетехники, полученной Украиной.

Ранее стало известно, что на Украину привезено 18 танков Leopard 2, обещанных ранее Федеральным правительством Германии. Процесс поставки проходил в течение двух месяцев.