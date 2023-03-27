Карта звёздной миграции: куда уехали российские селебрити
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 20:58

Власти Украины подтвердили получение западной бронетехники

Резников подтвердил получение ВСУ бронетехники из США, Германии и Британии

<p>Западная бронетехника на Украине. Фото © Facebook* / Резніков Олексій</p>

Западная бронетехника на Украине. Фото © Facebook* / Резніков Олексій

На вооружение украинских десантно-штурмовых войск поступила бронетехника из Америки, Великобритании и Германии. Об этом в соцсетях отчитался министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовых войск Украины генерал-майором Максимом Майком Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger от Британии, Stryker и Cougar от США и Marder от Германии", — заявил глава Минобороны.

Он опубликовал фотографию, на которой показаны образцы западной бронетехники, полученной Украиной.

Dpa: Украинские солдаты завершили обучение на Leopard 2 в Германии

Dpa: Украинские солдаты завершили обучение на Leopard 2 в Германии

Ранее стало известно, что на Украину привезено 18 танков Leopard 2, обещанных ранее Федеральным правительством Германии. Процесс поставки проходил в течение двух месяцев.

*Соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Германия
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров