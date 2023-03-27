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27 марта, 14:34

На Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2

На Украину доставлены 18 танков Leopard 2, которые ранее обещало правительство Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Der Spiegel. По данным издания, процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.

В конце прошлой недели танки покинули ФРГ и на данный момент уже переданы украинской стороне. Также Киеву были доставлены 40 боевых машин пехоты Marder. Для безопасности немецкое правительство держит в секрете точный маршрут поставок вооружения.

Минобороны Дании назвало сроки поставки Киеву танков Leopard

Минобороны Дании назвало сроки поставки Киеву танков Leopard

Ранее Лайф сообщал о том, что украинские военнослужащие, которые были отправлены в Германию для обучения использованию немецких танков Leopard 2, выполнили свою задачу.

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Илья Суриков
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