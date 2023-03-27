На Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2

На Украину доставлены 18 танков Leopard 2, которые ранее обещало правительство Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Der Spiegel. По данным издания, процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.

В конце прошлой недели танки покинули ФРГ и на данный момент уже переданы украинской стороне. Также Киеву были доставлены 40 боевых машин пехоты Marder. Для безопасности немецкое правительство держит в секрете точный маршрут поставок вооружения.