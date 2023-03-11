Минобороны Дании назвало сроки поставки Киеву танков Leopard

Танки Leopard 1 могут отправиться на Украину уже этой весной, исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен лично проинспектировал подготовку боевых машин во время визита на предприятие в Германии. Об этом сообщает Минобороны королевства.

"Я очень доволен, что посетил [предприятие] Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Я был там для того, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается и что мы могли бы отправить их как можно скорее", — отметил военачальник.

Он добавил, что испытывает гордость за "большое и важное пожертвование" Дании и других стран ради "борьбы Украины за свою свободу". Министр надеется, что ВСУ получат танки до конца весны, первая партия будет насчитывать примерно 80 машин, их используют в том числе и для подготовки украинских танкистов.