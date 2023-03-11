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Опубликовано 11 марта 2023, 10:01

Минобороны Дании назвало сроки поставки Киеву танков Leopard

Минобороны Дании допускает поставку первых танков Украине весной

Танки Leopard 1 могут отправиться на Украину уже этой весной, исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен лично проинспектировал подготовку боевых машин во время визита на предприятие в Германии. Об этом сообщает Минобороны королевства.

"Я очень доволен, что посетил [предприятие] Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Я был там для того, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается и что мы могли бы отправить их как можно скорее", — отметил военачальник.

Он добавил, что испытывает гордость за "большое и важное пожертвование" Дании и других стран ради "борьбы Украины за свою свободу". Министр надеется, что ВСУ получат танки до конца весны, первая партия будет насчитывать примерно 80 машин, их используют в том числе и для подготовки украинских танкистов.

Командир спецназа "Ахмат" пока не видел на передовой танки Leopard
Командир спецназа "Ахмат" пока не видел на передовой танки Leopard

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава в первые недели марта отправит на Украину оставшиеся 10 танков Leopard 2 из 14 обещанных.

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Татьяна Миссуми
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