Командир спецназа "Ахмат" пока не видел на передовой танки Leopard

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что немецкие танки Leopard ("Леопард") пока не встречаются в боях на передовой. Он предположил, что их используют при наступлении на Артёмовск.

"К великому сожалению, не могу похвастаться до сих пор, что я тут видел "Леопарды". Желание разбогатеть у наших пацанов велико — они все готовы к встрече "Леопардов", потому что за каждый "Леопард" объявлена серьёзная сумма, поэтому ребята ждут не дождутся", — отметил Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".