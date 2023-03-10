Командир спецназа "Ахмат" пока не видел на передовой танки Leopard
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что немецкие танки Leopard ("Леопард") пока не встречаются в боях на передовой. Он предположил, что их используют при наступлении на Артёмовск.
"К великому сожалению, не могу похвастаться до сих пор, что я тут видел "Леопарды". Желание разбогатеть у наших пацанов велико — они все готовы к встрече "Леопардов", потому что за каждый "Леопард" объявлена серьёзная сумма, поэтому ребята ждут не дождутся", — отметил Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
По оценке командира "Ахмата", эти танки, которые украинцы "так рекламируют, пытаются сюда загнать", появятся на передовой уже в обозримом будущем — во время наступления ударных группировок ВСУ, которые сконцентрированы в районе Артёмовска.
Ранее генсек НАТО заявил о том, что Артёмовск вскоре перейдёт под контроль российских войск. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый жёстко ответил Йенсу Столтенбергу.
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