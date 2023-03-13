Dpa: Украинские солдаты завершили обучение на Leopard 2 в Германии

Украинские военнослужащие, которые были отправлены в Германию, чтобы обучаться использованию немецких танков Leopard 2, выполнили там свою задачу. Об этом пишет агентство Dpa.

"Украинские солдаты готовы к применению основного боевого танка Leopard 2 после нескольких недель интенсивной подготовки в Германии", — сообщило агентство.

По его данным, на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии 13 марта украинские военнослужащие прошли финальную стадию обучения. Они отработали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы с применением танков. Как утверждается, они уничтожили от 82% до 85% целей. Инструкторы из Германии оценили такие показатели как очень хорошие.