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13 марта, 19:52

Dpa: Украинские солдаты завершили обучение на Leopard 2 в Германии

Украинские военнослужащие, которые были отправлены в Германию, чтобы обучаться использованию немецких танков Leopard 2, выполнили там свою задачу. Об этом пишет агентство Dpa.

"Украинские солдаты готовы к применению основного боевого танка Leopard 2 после нескольких недель интенсивной подготовки в Германии", — сообщило агентство.

По его данным, на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии 13 марта украинские военнослужащие прошли финальную стадию обучения. Они отработали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы с применением танков. Как утверждается, они уничтожили от 82% до 85% целей. Инструкторы из Германии оценили такие показатели как очень хорошие.

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Ранее Лайф писал, что Минобороны ФРГ открестилось от поставок швейцарских Leopard 2 на Украину. Там заверили, что эти боевые машины будут храниться в Германии или у партнёров Берлина по НАТО и ЕС, чтобы заполнить образовавшиеся после передачи ВСУ пробелы.

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Flickr / FaceMePLS

Арина Родионова
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