В Польше считают, что украинский конфликт может затянуться на несколько лет
Польский премьер Моравецкий: Конфликт на Украине может длиться несколько лет
Конфликт на Украине может длиться ещё несколько лет, но в Польше не делают конкретных прогнозов о его завершении. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"Мы не высчитываем какую-то определённую дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте", — добавил он в беседе с телеканалом NBC.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что военный конфликт на Украине закончится, когда Европа и США перестанут её спонсировать.
vk.com / Минобороны России