В Польше считают, что украинский конфликт может затянуться на несколько лет

Конфликт на Украине может длиться ещё несколько лет, но в Польше не делают конкретных прогнозов о его завершении. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы не высчитываем какую-то определённую дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте", — добавил он в беседе с телеканалом NBC.