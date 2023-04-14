КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 11:30

В Польше считают, что украинский конфликт может затянуться на несколько лет

Польский премьер Моравецкий: Конфликт на Украине может длиться несколько лет

Конфликт на Украине может длиться ещё несколько лет, но в Польше не делают конкретных прогнозов о его завершении. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы не высчитываем какую-то определённую дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте", — добавил он в беседе с телеканалом NBC.

Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что военный конфликт на Украине закончится, когда Европа и США перестанут её спонсировать.

Обложка ©

vk.com / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • матеушморавецкий
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров