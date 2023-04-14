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14 апреля, 07:59

Орбан назвал главное условие завершения конфликта на Украине

Венгерский премьер Орбан заявил, что Европа тратит миллиарды на Украину

Военный конфликт на Украине закончится, когда Европа и США перестанут её спонсировать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в нынешней ситуации Украина не может обеспечивать себя сама, это делают европейские страны. Он считает, что вопрос в том, содержит ли Запад Киев.

"И в тот момент, когда Америка и Европа ответят "нет" на этот вопрос, война окончится", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Премьер Венгрии Орбан: В ЕС близки к началу обсуждения отправки миротворцев на Украину

Премьер Венгрии Орбан: В ЕС близки к началу обсуждения отправки миротворцев на Украину

Орбан также указал, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов — на поддержку госучреждений, здравоохранения и образования, оплату пенсий и счетов. Политик считает, что это не может продолжаться бесконечно. По его словам, Венгрия тоже принимает участие в финансировании Украины через общие бюджеты ЕС, но в Закарпатье положение венгерского меньшинства становится хуже.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после первых ограничений в 2015 году.

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Wikipedia

Илья Суриков
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