Орбан назвал главное условие завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине закончится, когда Европа и США перестанут её спонсировать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в нынешней ситуации Украина не может обеспечивать себя сама, это делают европейские страны. Он считает, что вопрос в том, содержит ли Запад Киев.

"И в тот момент, когда Америка и Европа ответят "нет" на этот вопрос, война окончится", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Орбан также указал, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов — на поддержку госучреждений, здравоохранения и образования, оплату пенсий и счетов. Политик считает, что это не может продолжаться бесконечно. По его словам, Венгрия тоже принимает участие в финансировании Украины через общие бюджеты ЕС, но в Закарпатье положение венгерского меньшинства становится хуже.