КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 03:36

Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что считает США ответственными за разжигание конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью ливанскому журналисту, опубликованном на YouTube-странице кубинской программы "Меса редонда".

"Правительство США исказило первопричину конфликта и за счёт своей огромной медийной силы возбудило чувство презрения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали настоящие причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато само Правительство США", — заявил Диас-Канель.

По его мнению, США поставили Россию в ситуацию, когда та была вынуждена принимать меры для своей защиты. Лидер Кубы считает, что Штаты разжигают войны, поскольку благодаря им Вашингтону выгодно "продавать оружие и тем самым решать внутренние проблемы". Ведь, как подчеркнул кубинский лидер, в результате нынешнего конфликта на Украине страдают все государства, кроме США.

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Ранее президент Кубы Диас-Канель назвал прекрасными отношения с Россией. В ноябре он напомнил, что обе страны находятся под санкциями, подвергаются клевете, а также испытывают давление со стороны целого ряда капиталистических держав.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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