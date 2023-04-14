Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что считает США ответственными за разжигание конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью ливанскому журналисту, опубликованном на YouTube-странице кубинской программы "Меса редонда".
"Правительство США исказило первопричину конфликта и за счёт своей огромной медийной силы возбудило чувство презрения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали настоящие причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато само Правительство США", — заявил Диас-Канель.
По его мнению, США поставили Россию в ситуацию, когда та была вынуждена принимать меры для своей защиты. Лидер Кубы считает, что Штаты разжигают войны, поскольку благодаря им Вашингтону выгодно "продавать оружие и тем самым решать внутренние проблемы". Ведь, как подчеркнул кубинский лидер, в результате нынешнего конфликта на Украине страдают все государства, кроме США.
Ранее президент Кубы Диас-Канель назвал прекрасными отношения с Россией. В ноябре он напомнил, что обе страны находятся под санкциями, подвергаются клевете, а также испытывают давление со стороны целого ряда капиталистических держав.
kremlin.ru