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1 марта, 23:38

Патрушев встретился с Раулем Кастро и президентом Кубы

Прибывший в Гавану секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился там с президентом Мигелем Диас-Канелем и одним из лидеров Кубинской революции Раулем Кастро.

В пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что вопросы, которые обсудили стороны, касались углубления российско-кубинских отношений. Также были рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества двух стран и международные проблемы.

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Ранее Лайф писал, что Патрушев прилетел на Кубу 1 марта. В Совбезе уточнили, что он проведёт "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности". До этого он посетил с визитами Алжир и Венесуэлу.

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kremlin.ru

Арина Родионова
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