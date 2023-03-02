Патрушев встретился с Раулем Кастро и президентом Кубы

Прибывший в Гавану секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился там с президентом Мигелем Диас-Канелем и одним из лидеров Кубинской революции Раулем Кастро.

В пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что вопросы, которые обсудили стороны, касались углубления российско-кубинских отношений. Также были рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества двух стран и международные проблемы.