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1 марта, 18:43

Патрушев прилетел на Кубу для обсуждения вопросов безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Там уточнили, в Гаване Патрушев проведёт "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности". Другие детали поездки пока не уточняются.

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Ранее Лайф сообщал, что Патрушев встретился в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. В ходе беседы стороны договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания. Также Патрушев и Ван И условились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления.

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Telegram / Новостной канал аппарата Совбеза РФ

Наталья Исакова
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