Патрушев прилетел на Кубу для обсуждения вопросов безопасности

Там уточнили, в Гаване Патрушев проведёт "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности". Другие детали поездки пока не уточняются.

Ранее Лайф сообщал, что Патрушев встретился в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. В ходе беседы стороны договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания. Также Патрушев и Ван И условились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления.