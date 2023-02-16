Патрушев рассказал, как Запад десятки лет мечтает развалить Россию

Страны Запада в течение нескольких десятилетий обманывали Россию, обещая партнёрские отношения, но на самом деле мечтая о её развале. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет Ura.ru.

"На протяжении многих лет руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнёрских отношений с Россией. Однако, как показали недавние высказывания отдельных западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутых соглашений", — сказал Патрушев на выездном совещании в Уральском федеральном округе, отметив, что Запад мечтал и продолжает мечтать о развале России.

Секретарь Совбеза РФ перечислил самые известные случаи обмана со стороны западных государств: подведение военной инфраструктуры НАТО к границам России, несмотря на заверения о нерасширении на восток; подписание Минских соглашений при внутренней установке на их невыполнение. Также Патрушев напомнил, как правительства западных государств одёрнули компании, желавшие сотрудничать с Россией.

"Россия последние 30 лет встраивалась в международные технологические цепочки, создавала условия для взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества. Иностранные компании были готовы продолжать реализацию своих проектов на территории России, но их одёрнули. Руководство США и ряда стран Запада, несмотря на действующие контракты, не дали им возможности сотрудничать с нашей страной", — отметил секретарь Совбеза.