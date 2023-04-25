Медведев на марафоне "Знание" назвал лукавством разговоры об экологии на фоне угрозы ядерной войны
Медведев назвал лукавством разговоры об экологии при перспективе ядерной войны
Все разговоры об экологии выглядят примитивным лукавством на фоне задачи сохранить человечество. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые". Он подключился к лекции по видеосвязи с завода ВПК "НПО машиностроения".
"С нашим миром действительно многое не так. <...> Но давайте лучше поговорим о сохранении человечества, поскольку на этом фоне все разговоры про зелёный тренд, зелёное развитие, зелёную экономику в известном смысле выглядят примитивным лукавством", — сказал политик.
Медведев также заявил об увеличении риска ядерной войны. По его словам, не нужно страдать из-за того, что температура в таком-то году и за такой-то период выросла на один градус, когда есть перспектива оказаться в эпицентре взрыва.
"Это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в три тысячи килограммов на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", — подчеркнул зампред Совбеза.
Ранее Медведев назвал "лживыми тварями" западных лидеров за лицемерные заявления о ядерной войне. По его словам, США и их союзники намекают, что в будущем состоится конфликт с участием ядерного оружия РФ и НАТО.
VK / Дмитрий Медведев