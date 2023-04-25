Медведев назвал условие, при котором Россия первой применит ядерное оружие

Россия может первой применить ядерное оружие, если агрессия в отношении Москвы будет угрожать самому существованию государства. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие, но это не совсем так", — сказал он в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые", комментируя слова одного из участников встречи.

Медведев процитировал один из пунктов ядерной доктрины РФ, в котором, по его словам, прямо сказано, что "ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении РФ осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства". Это, по сути, применение ядерного вооружения в ответ на такие действия, добавил политик.

Кроме того, зампред Совбеза РФ подчеркнул, что странам Запада следует понимать правила и намерения Москвы, они не должны недооценивать возможность применения Россией ядерного оружия в случае угрозы.