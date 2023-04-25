Медведев назвал условие, при котором Россия первой применит ядерное оружие
Медведев: РФ может первой применить ядерное оружие при угрозе её существованию
Россия может первой применить ядерное оружие, если агрессия в отношении Москвы будет угрожать самому существованию государства. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие, но это не совсем так", — сказал он в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые", комментируя слова одного из участников встречи.
Медведев процитировал один из пунктов ядерной доктрины РФ, в котором, по его словам, прямо сказано, что "ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении РФ осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства". Это, по сути, применение ядерного вооружения в ответ на такие действия, добавил политик.
Кроме того, зампред Совбеза РФ подчеркнул, что странам Запада следует понимать правила и намерения Москвы, они не должны недооценивать возможность применения Россией ядерного оружия в случае угрозы.
Также Медведев считает, что новая мировая война возможна, но она не неизбежна. По его мнению, наш мир болен. Политик во время выступления также заявил, что новый миропорядок, основанный на уважении и партнёрстве, не нравится Западу, но эти страны уже не могут, как раньше, диктовать свою волю всем государствам.
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