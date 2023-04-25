Медведев на марафоне "Знание" рассказал, какое значение ядерное оружие имеет для РФ

Для России ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство", — сказал он.

По словам политика, это касается и других государств, поэтому они и стремятся обладать ядерным оружием.