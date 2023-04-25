Медведев на марафоне "Знание" рассказал, какое значение ядерное оружие имеет для РФ
Медведев: Ядерное оружие имеет для России значение скрепы
Для России ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство", — сказал он.
По словам политика, это касается и других государств, поэтому они и стремятся обладать ядерным оружием.
Ранее в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" Медведев назвал лукавством разговоры об экологии при перспективе ядерной войны. Он призвал не страдать из-за климатической ситуации на фоне задачи сохранить человечество.
VK / Дмитрий Медведев