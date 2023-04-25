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25 апреля, 08:10

"Прощай, евро": Медведев предрёк западной валюте непростую судьбу

Медведев: Запад может вернуться к национальным валютам вместо евро

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что Евросоюз может вернуться к использованию национальных валют из-за утраты евро роли универсального платёжного средства. Об этом он заявил на просветительском марафоне "Знание".

Медведев отметил, что это создаст проблемы для крупнейших европейских структур, приведёт к системе "финансового лоскутного одеяла", а также к непредвиденным расходам и затруднениям на международном уровне.

"Вполне вероятно, что Европу ждёт возврат к прежнему. Добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну, тогда прощай, евро, здравствуй, марка, лира, ну и французский франк, наверное", — сказал он.

Медведев озвучил приемлемую для мира судьбу Украины

Медведев озвучил приемлемую для мира судьбу Украины

Ранее Дмитрий Медведев констатировал, что Россия долго заявляла странам Запада об обеспокоенностях в сфере безопасности, но адекватного ответа не получала.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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