Медведев: Запад все эти годы просто издевался над Россией

Россия длительное время заявляла странам Запада об обеспокоенности в сфере безопасности, но адекватного ответа не получала. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". По его словам, "так называемый западный мир" во многом оказался несправедлив к Москве и не готов к равноправному партнёрству.

"Мы многократно просили наших бывших партнёров, теперь уже которых мы называем зачастую даже врагами, услышать наши обеспокоенности в сфере безопасности, образовавшиеся после кончины Советского Союза. Они услышали? Нет, не услышали. Просто издевались в известном смысле все эти годы, изматывали нас, пытались ослабить", — сказал политик.

Кроме того, он напомнил, что западные страны окружали Россию всё новыми военными базами НАТО.