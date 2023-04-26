Кремль может расширить перечень компаний в ответном указе об изъятии активов
Перечень предприятий, которых касается указ президента Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов, может быть расширен. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что главная цель указа — это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. Внешнее управление, по словам представителя Кремля, планируют вводить точечно и в отношении тех активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики.
"Это позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний, исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике. И при необходимости этот перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, конечно, может быть расширен", — сказал Песков.
Напомним, что в Кремле неоднократно предупреждали, что зеркально ответят на изъятие российских активов на Западе. Пресс-секретарь президента Песков называл их блокировку бандитскими действиями, которые "не получается упаковать в нормы международного права". 25 апреля Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Если российское имущество изымается за рубежом или права на него ограничиваются, в России вводится внешнее управление на активы соответствующих недружественных стран.
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