Кремль может расширить перечень компаний в ответном указе об изъятии активов

Перечень предприятий, которых касается указ президента Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов, может быть расширен. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что главная цель указа — это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. Внешнее управление, по словам представителя Кремля, планируют вводить точечно и в отношении тех активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики.

"Это позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний, исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике. И при необходимости этот перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, конечно, может быть расширен", — сказал Песков.