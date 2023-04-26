КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 10:28

Песков: Ответ на изъятие наших активов зеркален действиям недружественных стран

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов зеркально отражает инициативы недружественных стран. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом", пояснил представитель Кремля.

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Напомним, что в Кремле неоднократно комментировали ситуацию со статусом российских активов на Западе. Пресс-секретарь президента Песков называл их блокировку бандитскими действиями, которые "не получается упаковать в нормы международного права". 25 апреля Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Если российское имущество изымается за рубежом или права на него ограничиваются, в России вводится внешнее управление на активы соответствующих недружественных стран.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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