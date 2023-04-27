Над Посольством России сняли вертолёт МВД Франции с человеком с камерой на борту

Российские дипломаты заявили о пристальном внимании к зданию посольства в Париже со стороны французских правоохранителей. В один из мартовских дней они услышали громкий шум на улице, где обнаружили вертолёт, зависший над их головами. Из него выглядывала фигура мужчины с фотоаппаратом.