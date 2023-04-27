Над Посольством России сняли вертолёт МВД Франции с человеком с камерой на борту
Посольство России в Париже снимали с борта вертолёта МВД Франции
Российские дипломаты заявили о пристальном внимании к зданию посольства в Париже со стороны французских правоохранителей. В один из мартовских дней они услышали громкий шум на улице, где обнаружили вертолёт, зависший над их головами. Из него выглядывала фигура мужчины с фотоаппаратом.
По словам источника РИА "Новости" в дипмиссии, винтокрылая машина принадлежит Генеральному управлению гражданской безопасности и кризисного управления (DGSCGC) при МВД Франции. Обычно такие машины используют при стихийных бедствиях. Дипломаты отправили ноту властям страны, но не получили никаких разъяснений.
Ранее прокуратура Польши изъяла деньги со счетов Посольства России. По словам посла Сергей Андреев, речь идёт о значительных средствах, хранившихся в долларах и злотых.
Telegram / РИА "Новости"