МИД РФ вручил ноту протеста американскому дипломату за саботаж
МИД РФ вручил Посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам
Старший дипломат Посольства США в Москве был вызван в МИД России, ему сделан официальный демарш с вручением ноты протеста. Причина — провокационные действия американского диппредставительства, сорвавшего оформление виз российским журналистам из пула главы ведомства Сергея Лаврова для поездки в Нью-Йорк.
"Особо подчёркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется. В данной связи Посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э. Гершковича отклоняется (арестованный в РФ журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. — Прим. Лайфа)", — говорится в заявлении МИД.
Напомним, российским журналистам вовремя не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у главы МИД РФ Сергея Лаврова, и у дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Сам Лавров подчеркнул, что Россия учтёт "непорядочное поведение" США.
LIFE / Владимир Суворов