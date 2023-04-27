МИД РФ вручил ноту протеста американскому дипломату за саботаж

Старший дипломат Посольства США в Москве был вызван в МИД России, ему сделан официальный демарш с вручением ноты протеста. Причина — провокационные действия американского диппредставительства, сорвавшего оформление виз российским журналистам из пула главы ведомства Сергея Лаврова для поездки в Нью-Йорк.

"Особо подчёркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется. В данной связи Посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э. Гершковича отклоняется (арестованный в РФ журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. — Прим. Лайфа)", — говорится в заявлении МИД.