КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 11:53

МИД РФ вручил ноту протеста американскому дипломату за саботаж

МИД РФ вручил Посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам

Старший дипломат Посольства США в Москве был вызван в МИД России, ему сделан официальный демарш с вручением ноты протеста. Причина — провокационные действия американского диппредставительства, сорвавшего оформление виз российским журналистам из пула главы ведомства Сергея Лаврова для поездки в Нью-Йорк.

"Особо подчёркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется. В данной связи Посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э. Гершковича отклоняется (арестованный в РФ журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. — Прим. Лайфа)", — говорится в заявлении МИД.

Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам

Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам

Напомним, российским журналистам вовремя не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у главы МИД РФ Сергея Лаврова, и у дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Сам Лавров подчеркнул, что Россия учтёт "непорядочное поведение" США.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МИД РФ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров