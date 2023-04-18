Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича
Мосгорсуд отклонил жалобу обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент Лайфа. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
"Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — принял решение судья.
Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле.11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров