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18 апреля, 11:36

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича

Мосгорсуд отклонил жалобу обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент Лайфа. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

"Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — принял решение судья.

Посол США рассказала о состоянии журналиста-шпиона Гершковича в СИЗО

Посол США рассказала о состоянии журналиста-шпиона Гершковича в СИЗО

Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле.11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Светлана Оперук
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