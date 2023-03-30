Корреспондент The Wall Street Journal задержан в Екатеринбурге за шпионаж
Гражданин США, корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге за шпионаж в интересах американского правительства. Об этом сообщили в ФСБ.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © twitter.com/evangershkovich
"Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге", — говорится в сообщении ФСБ.
Возбуждено дело о шпионаже.
А ранее по подозрению в государственной измене в пользу Украины был задержан житель Ставропольского края. Мужчина собирал сведения о железнодорожных станциях и воинских частях по заданию украинских спецслужб, а также делился с ними фотоматериалами.
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