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30 марта, 07:38

Корреспондент The Wall Street Journal задержан в Екатеринбурге за шпионаж

Гражданин США, корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге за шпионаж в интересах американского правительства. Об этом сообщили в ФСБ.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © twitter.com/evangershkovich

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © twitter.com/evangershkovich

"Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге", — говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено дело о шпионаже.

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А ранее по подозрению в государственной измене в пользу Украины был задержан житель Ставропольского края. Мужчина собирал сведения о железнодорожных станциях и воинских частях по заданию украинских спецслужб, а также делился с ними фотоматериалами.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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