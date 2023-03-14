Жителя Ставрополья задержали за госизмену

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ. Мужчина собирал сведения о железнодорожных станциях и воинских частях по заданию украинских спецслужб, а также делился с ними фотоматериалами.

"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя региона, причастного к государственной измене. Злоумышленник был задержан сотрудниками управления", — сказано в сообщении.