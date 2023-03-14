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14 марта, 14:06

Жителя Ставрополья задержали за госизмену

ФСБ задержала жителя Ставропольского края по подозрению в госизмене

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ. Мужчина собирал сведения о железнодорожных станциях и воинских частях по заданию украинских спецслужб, а также делился с ними фотоматериалами.

"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя региона, причастного к государственной измене. Злоумышленник был задержан сотрудниками управления", — сказано в сообщении.

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А ранее российские спецслужбы на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать за ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против России.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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