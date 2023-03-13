ФСБ на границе с Казахстаном задержала россиянина, который планировал воевать за ВСУ
На границе с Казахстаном сотрудники ФСБ задержали жителя Петрозаводска, который планировал уехать на Украину и воевать против Армии РФ. Об этом сообщили в управлении ведомства по Астраханской области.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения", — сказано в сообщении.
По информации ведомства, мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против РФ.
Россиянина задержали в пункте пропуска Караузек в Астраханской области. Он пытался пересечь границу России с Казахстаном. Его обвиняют по уголовному делу о приготовлении к государственной измене.
Ранее Лайф писал о том, что сотрудники ФСБ задержали за госизмену жительницу Хабаровска, которая финансировала ВСУ.
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