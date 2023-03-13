ФСБ на границе с Казахстаном задержала россиянина, который планировал воевать за ВСУ

На границе с Казахстаном сотрудники ФСБ задержали жителя Петрозаводска, который планировал уехать на Украину и воевать против Армии РФ. Об этом сообщили в управлении ведомства по Астраханской области.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения", — сказано в сообщении.

По информации ведомства, мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против РФ.

Россиянина задержали в пункте пропуска Караузек в Астраханской области. Он пытался пересечь границу России с Казахстаном. Его обвиняют по уголовному делу о приготовлении к государственной измене.