УФСБ задержало в Новгородской области россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене

Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали мужчину, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

УФСБ задержало россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене. Видео © ЦОС ФСБ России

Указывается, что гражданин РФ склонял мобилизованных к совершению государственной измены путём предоставления Украине сведений о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Россиянину грозит до восьми лет тюрьмы.

Суд избрал по ходатайству следствия в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления.