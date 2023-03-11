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11 марта, 12:36

Бежавшего с Украины киллера-борца задержали в Москве с погоней и стрельбой

В Москве со стрельбой задержали мужчину, который объявлен на Украине в розыск за убийство

<p>Джаббар Юсифи. Фото © crime-ua.com </p>

Джаббар Юсифи. Фото © crime-ua.com

В Москве задержали азербайджанского бандита, который был объявлен на Украине в розыск за убийство предполагаемого наркодилера Анара Мамедова в Днепре в апреле 2021 года. На родине он известен как спортсмен: является призёром юношеской Олимпиады по борьбе, неоднократно побеждал на первенствах России по панкратиону.

По данным Mash, правоохранители обратили внимание на 29-летнего Джаббара Юсифи, когда тот не остановился на МКАД по требованию ДПС. Сотрудники хотели проверить автомобиль, не подозревая о том, кто находится за рулём. В итоге бандит дал дёру, заставив инспекторов колесить за ним до Реутова. Оставив машину во дворе, он попытался сбежать, однако не стал испытывать судьбу, услышав предупредительные выстрелы.

В итоге его задержали, при обыске обнаружили пистолет, а после проверки личности выяснили, что он находится в базе Интерпола за умышленное убийство гражданина Украины и нашей — за незаконное хранение оружия.

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Николь Вербер
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