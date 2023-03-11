Появилось видео жёсткого задержания россиянина в Киргизии по запросу ФСБ

В Киргизии задержали россиянина, который находился в межгосударственном розыске. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности республики, опубликовав видео полицейской операции.

В Бишкеке задержали находящегося в бегах члена ОПГ из России. Видео © ГКНБ Киргизии

"На территории города Бишкек задержан и водворён в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ гражданин РФ, который, находясь в межгосударственном розыске, путём подлога документов намеревался получить гражданство Кыргызской Республики", — говорится в сообщении.

Задержанный россиянин. Фото © ГКНБ Киргизии

Речь идёт об одном из членов ОПГ, действующей в Челябинской области. ФСБ России объявила его в межгосударственный розыск за ряд преступлений, в том числе по статьям "Разбой", "Бандитизм", "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Чтобы избежать наказания, задержанный хотел за 15 тысяч долларов приобрести документы для получения гражданства Киргизии. Теперь сотрудники ГКНБ проводят "следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и выяснению всех обстоятельств по данному факту".