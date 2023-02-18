"Думал, кто его найдёт": В России благодаря камерам задержали мафиози
Чемезов: На ЧМ-2018 зарубежного мафиози помогла задержать система распознавания лиц
Российская система распознавания лиц FindFace Security была апробирована в нескольких городах ещё в период проведения ЧМ-2018. Благодаря ей полиция смогла задержать тех, кто долгое время находился в розыске. Попался даже мафиози, рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
По его словам, с идеей такого стартапа к нему пришли два молодых парня 25–30 лет и попросили запустить "всё серийно". Разработкой занималась компания NtechLab. К ЧМ эта система была задействована во множестве точек.
"Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу, что ли. Наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдёт? А его здесь задержали", — заявил Чемезов в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда плюс".
К системе FindFace Security тогда подключили около 500 камер городского наблюдения, а также устройства на стадионах.
Ранее стало известно, что в Америке создали свитер, делающий его владельца незаметным для системы распознавания лиц. Это возможно благодаря размытому изображению на вещи.
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