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18 февраля, 20:48

"Думал, кто его найдёт": В России благодаря камерам задержали мафиози

Чемезов: На ЧМ-2018 зарубежного мафиози помогла задержать система распознавания лиц

Российская система распознавания лиц FindFace Security была апробирована в нескольких городах ещё в период проведения ЧМ-2018. Благодаря ей полиция смогла задержать тех, кто долгое время находился в розыске. Попался даже мафиози, рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, с идеей такого стартапа к нему пришли два молодых парня 25–30 лет и попросили запустить "всё серийно". Разработкой занималась компания NtechLab. К ЧМ эта система была задействована во множестве точек.

"Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу, что ли. Наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдёт? А его здесь задержали", — заявил Чемезов в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда плюс".

К системе FindFace Security тогда подключили около 500 камер городского наблюдения, а также устройства на стадионах.

Пойманных по системе распознавания лиц уклонистов в Москве отправили сразу на военные сборы

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Ранее стало известно, что в Америке создали свитер, делающий его владельца незаметным для системы распознавания лиц. Это возможно благодаря размытому изображению на вещи.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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