"Думал, кто его найдёт": В России благодаря камерам задержали мафиози

Российская система распознавания лиц FindFace Security была апробирована в нескольких городах ещё в период проведения ЧМ-2018. Благодаря ей полиция смогла задержать тех, кто долгое время находился в розыске. Попался даже мафиози, рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, с идеей такого стартапа к нему пришли два молодых парня 25–30 лет и попросили запустить "всё серийно". Разработкой занималась компания NtechLab. К ЧМ эта система была задействована во множестве точек.

"Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу, что ли. Наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдёт? А его здесь задержали", — заявил Чемезов в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда плюс".

К системе FindFace Security тогда подключили около 500 камер городского наблюдения, а также устройства на стадионах.