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10 марта, 14:51

В Петербурге поймали педофила-рецидивиста с очень плохими зубами

Полицейские задержали маньяка-рецидивиста, напавшего на 15-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге

<p>Задержанный по подозрению в изнасиловании восьмиклассницы из Петербурга Алексей К. Фото © LIFE</p>

Задержанный по подозрению в изнасиловании восьмиклассницы из Петербурга Алексей К. Фото © LIFE

В Петербурге полиция задержала маньяка-рецидивиста, который заманил восьмиклассницу в свою комнату в общежитии и надругался над ней. Как сообщают источники Лайфа, подозреваемый 46-летний Алексей К. был неоднократно судим. В "послужном списке" — кражи, грабежи, а последняя ходка была за похищение и изнасилование несовершеннолетней девочки. В общей сложности он провёл в тюрьме около 20 лет своей жизни и находился под надзором.

Очередную жертву преступник встретил в магазине. По неизвестным причинам девочка-подросток согласилась поехать к нему в гости, где маньяк угрожал её зарезать, а потом совершил с ней страшное. Каким-то чудом потерпевшей удалось выскользнуть из квартиры злодея, дозвониться бабушке, сообщить о произошедшем и назвать свои координаты.

Злодей задержан и отправлен в СИЗО. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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Ранее Лайф писал, что неуловимого советского маньяка-педофила нашли в колонии спустя 40 лет. По версии следствия, с 1983 по 1994 год обвиняемый в различных местах Ленского района убил трёх девочек, двух женщин и изнасиловал ещё одну несовершеннолетнюю.

Алексей Берковиц
  • Дичь
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  • Криминал
  • Санкт-Петербург

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