В Петербурге поймали педофила-рецидивиста с очень плохими зубами
Полицейские задержали маньяка-рецидивиста, напавшего на 15-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге
Задержанный по подозрению в изнасиловании восьмиклассницы из Петербурга Алексей К. Фото © LIFE
В Петербурге полиция задержала маньяка-рецидивиста, который заманил восьмиклассницу в свою комнату в общежитии и надругался над ней. Как сообщают источники Лайфа, подозреваемый 46-летний Алексей К. был неоднократно судим. В "послужном списке" — кражи, грабежи, а последняя ходка была за похищение и изнасилование несовершеннолетней девочки. В общей сложности он провёл в тюрьме около 20 лет своей жизни и находился под надзором.
Очередную жертву преступник встретил в магазине. По неизвестным причинам девочка-подросток согласилась поехать к нему в гости, где маньяк угрожал её зарезать, а потом совершил с ней страшное. Каким-то чудом потерпевшей удалось выскользнуть из квартиры злодея, дозвониться бабушке, сообщить о произошедшем и назвать свои координаты.
Злодей задержан и отправлен в СИЗО. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее Лайф писал, что неуловимого советского маньяка-педофила нашли в колонии спустя 40 лет. По версии следствия, с 1983 по 1994 год обвиняемый в различных местах Ленского района убил трёх девочек, двух женщин и изнасиловал ещё одну несовершеннолетнюю.