В Петербурге поймали педофила-рецидивиста с очень плохими зубами

В Петербурге полиция задержала маньяка-рецидивиста, который заманил восьмиклассницу в свою комнату в общежитии и надругался над ней. Как сообщают источники Лайфа, подозреваемый 46-летний Алексей К. был неоднократно судим. В "послужном списке" — кражи, грабежи, а последняя ходка была за похищение и изнасилование несовершеннолетней девочки. В общей сложности он провёл в тюрьме около 20 лет своей жизни и находился под надзором.

Очередную жертву преступник встретил в магазине. По неизвестным причинам девочка-подросток согласилась поехать к нему в гости, где маньяк угрожал её зарезать, а потом совершил с ней страшное. Каким-то чудом потерпевшей удалось выскользнуть из квартиры злодея, дозвониться бабушке, сообщить о произошедшем и назвать свои координаты.

Злодей задержан и отправлен в СИЗО. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.