"У него что-то щёлкнуло, он стал охотиться": Лолита рассказала, как стала жертвой маньяка

59-летняя эстрадная исполнительница Лолита призналась, что стала жертвой психопата. Знаменитость была преследуема опасной личностью какое-то время, о чём недавно рассказала. По словам певицы, такие люди "психически нездоровы", поэтому провоцировать их не стоит, а нужно сразу обратиться к правоохранителям.

"Психически нездоровых людей очень много. Каждый из нас, артистов, хотя бы раз обращался в полицию, менял свой номер телефона как раз из-за таких случаев. Относиться нужно к этому серьёзно".

Лолита рассказала о случае с преследующим маньяком. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Лолита также обратила внимание, что категорически против публикации личных данных звёзд, так как неадекватные фанаты могут легко этим воспользоваться и даже подкараулить. Все знаменитости, по её словам, рано или поздно сталкиваются с подобными инцидентами. Именно поэтому знаменитостям часто приходится менять номера телефонов и обращаться в органы. "Невозможно понять, как и каким образом твоё появление по телевизору подействовало на человека. Бывает, сидел вроде нормальный человек, вдруг у него что-то щёлкнуло, и он стал на тебя охотиться".

К счастью, сейчас Лолите ничего не угрожает, ведь описанная ситуация произошла довольно давно. "У меня такой случай был лет десять назад. Я написала заявление в полицию, и мне помогли", — поделилась певица с порталом Prozvezd.info.

Певица Лолита вспомнила, как её преследовал психопат. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав