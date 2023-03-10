"Понимаю, что в этой ситуации тебе тяжело": дочь Самойловой поддержала маму в ссоре с Джиганом

На этой неделе мы уже писали, что Джиган и Оксана Самойлова снова живут раздельно. Пока рэпер публикует страдательные истории, дива, наоборот, изо всех сил в соцсетях изображает счастье. И никто из них говорить об очередном разладе в отношениях не хочет. И пока все ждали хоть каких-то подтверждений слухов о ситуации в семье Самойловых, информацию о реальном положении дел неожиданно предоставила дочь пары Ариела.

В честь 8 Марта девочка подарила маме букет и вручила письмо, в котором поддержала её

Трогательное письмо дочери Оксаны Самойловой маме. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

"Ты пример для многих людей и для нас тоже. Ты хорошая мама, просто лучшая на свете. Каждый день радуешь нас всем чем можно. В этой ситуации с папой, понимаю, что тебе тяжело, и очень стараюсь тебя поддержать. Тем более у тебя четыре ребёнка и ты с этим справляешься. Очень тебя люблю и желаю, чтобы твои идеи и мечты сбывались", — пишет в послании дочь Самойловой.

Оксану письмо растрогало: "Моя маленькая девочка с очень взрослой душой. Когда мои дети говорят мне такие слова, я понимаю, что всё делаю правильно, воспитываю прекрасных людей", — прокомментировала блогерша у себя в соцсетях. Неудивительно, ведь это не первый раз, когда пара переживает кризис в отношениях. Теперь у Оксаны хотя бы есть поддержка подрастающих детей.

Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

О причинах разлада никакой информации нет. Но Самойлова пообещала, что обязательно расскажет всё сама, когда на то у неё будут эмоциональные силы: "Я знаю, что все ждут от меня каких-то пояснений, разъяснений ситуации, но я, честно говоря, пока что вообще не готова об этом говорить. И если когда-нибудь я буду готова, то скажу об этом через свою соцсеть. Как придёт время и у меня появится ресурс на откровение, я обязательно поделюсь. В рамках возможного".