Активистку движения "ЯМыФургал" в Хабаровске задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену жительницу Хабаровска, которая финансировала ВСУ. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, женщина является активисткой движения "ЯМыФургал".

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМыФургал", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — указали в ЦОС.

В ФСБ добавили, что женщина переводила личные деньги на закупку оружия, боеприпасов и обмундирования для Вооружённых сил Украины.