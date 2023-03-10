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10 марта, 07:41

Россиянина задержали за слив данных о ядерном оружии иностранным спецслужбам

Жителя Амурской области задержали по подозрению в госизмене

Жителя Амурской области задержали по подозрению в госизмене: по предварительным данным, мужчина сливал иностранным спецслужбам данные о ядерном вооружении РФ. Об этом сообщает SHOT.

Уголовное дело по статье "Государственная измена" было возбуждено 13 февраля. Амурчанина подозревают в передаче иностранным спецслужбам по их заказу сведений, составляющих гостайну, с января по июнь 2022 года. Сейчас с мужчиной работают силовики.

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А накануне стало известно, что в Петрозаводске по подозрению в госизмене задержали 18-летнего студента. Молодой человек продвигал идею за выход Карелии из состава России, а также вербовал россиян вступать в ряды украинских войск.

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ТАСС / УФСБ РФ

Александра Вишнякова
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