Россиянина задержали за слив данных о ядерном оружии иностранным спецслужбам
Жителя Амурской области задержали по подозрению в госизмене
Жителя Амурской области задержали по подозрению в госизмене: по предварительным данным, мужчина сливал иностранным спецслужбам данные о ядерном вооружении РФ. Об этом сообщает SHOT.
Уголовное дело по статье "Государственная измена" было возбуждено 13 февраля. Амурчанина подозревают в передаче иностранным спецслужбам по их заказу сведений, составляющих гостайну, с января по июнь 2022 года. Сейчас с мужчиной работают силовики.
А накануне стало известно, что в Петрозаводске по подозрению в госизмене задержали 18-летнего студента. Молодой человек продвигал идею за выход Карелии из состава России, а также вербовал россиян вступать в ряды украинских войск.
ТАСС / УФСБ РФ