В Карелии по подозрению в госизмене задержали 18-летнего студента Университета морфлота

В Петрозаводске по подозрению в госизмене задержали 18-летнего студента. Как пишет SHOT, молодой человек продвигал идею за выход Республики Карелия из состава России, а также вербовал россиян вступать в ряды украинских войск.

По данным телеграм-канала, задержанный учится на третьем курсе филиала петербургского Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. По плану будущего моряка ВСУ помогли бы раздробить Россию на части — и тогда бы его мечты сбылись. Поэтому парень пытался уговорить некоторых знакомых вступить в ВС Незалежной, чтобы воевать против родной страны. Однако никто поучаствовать в бредовой схеме студента так и не согласился.

Сейчас с задержанным работают правоохранители, в отношении юноши уже возбуждено уголовное дело — теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.