Фигуранта дела Сафронова Демури Воронина приговорили к 13 годам колонии за госизмену
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Мосгорсуд приговорил к 13 годам и трём месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина, проходившего по делу бывшего советника "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
"Суд признал виновным Демури Воронина по ст. 275 УК РФ ("Госизмена") и назначил ему наказание в виде 13 лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, Сафронов передал Воронину закрытую информацию о деятельности российских военных в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета и Федеральной разведывательной службе Германии. Напомним, Воронин был задержан в феврале 2021 года в Москве.
Ранее Лайф сообщал, что Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. В феврале журналиста уволили из "Роскосмоса" и этапировали в колонию в Красноярском крае.