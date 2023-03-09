Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 14:15

Фигуранта дела Сафронова Демури Воронина приговорили к 13 годам колонии за госизмену

<p>Обложка © LIFE</p>

Обложка © LIFE

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и трём месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина, проходившего по делу бывшего советника "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Суд признал виновным Демури Воронина по ст. 275 УК РФ ("Госизмена") и назначил ему наказание в виде 13 лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — рассказали в пресс-службе.

В Карелии по подозрению в госизмене задержали 18-летнего студента Университета морфлота

В Карелии по подозрению в госизмене задержали 18-летнего студента Университета морфлота

По версии следствия, Сафронов передал Воронину закрытую информацию о деятельности российских военных в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета и Федеральной разведывательной службе Германии. Напомним, Воронин был задержан в феврале 2021 года в Москве.

Ранее Лайф сообщал, что Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. В феврале журналиста уволили из "Роскосмоса" и этапировали в колонию в Красноярском крае.

Никита Никонов
  • Новости
  • Мосгорсуд
  • Иван Сафронов (журналист)
  • Криминал
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров