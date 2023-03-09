Фигуранта дела Сафронова Демури Воронина приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и трём месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина, проходившего по делу бывшего советника "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Суд признал виновным Демури Воронина по ст. 275 УК РФ ("Госизмена") и назначил ему наказание в виде 13 лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — рассказали в пресс-службе.