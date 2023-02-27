Сафронова этапировали в колонию под Красноярском

Бывшего советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова этапировали в колонию строгого режима № 7 в селе Арейское Красноярского края, где он будет отбывать срок за госизмену. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Катчев.

"Сафронов доставлен в ИК-7 Красноярского края. Мы с коллегами навестили его там. Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет", — пояснил защитник.