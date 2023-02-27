Сафронова этапировали в колонию под Красноярском
Осуждённый за госизмену Иван Сафронов доставлен в колонию под Красноярском
Бывшего советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова этапировали в колонию строгого режима № 7 в селе Арейское Красноярского края, где он будет отбывать срок за госизмену. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Катчев.
"Сафронов доставлен в ИК-7 Красноярского края. Мы с коллегами навестили его там. Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет", — пояснил защитник.
Напомним, Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. В сентябре 2022 года Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Приговор вступил в силу 7 декабря.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов