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27 февраля, 11:39

Сафронова этапировали в колонию под Красноярском

Осуждённый за госизмену Иван Сафронов доставлен в колонию под Красноярском

Бывшего советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова этапировали в колонию строгого режима № 7 в селе Арейское Красноярского края, где он будет отбывать срок за госизмену. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Катчев.

"Сафронов доставлен в ИК-7 Красноярского края. Мы с коллегами навестили его там. Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет", — пояснил защитник.

Осуждённый на 22 года колонии Иван Сафронов уволен из "Роскосмоса"

Осуждённый на 22 года колонии Иван Сафронов уволен из "Роскосмоса"

Напомним, Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. В сентябре 2022 года Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Приговор вступил в силу 7 декабря.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Татьяна Миссуми
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