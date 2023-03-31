Песков назвал закрытой информацию о деле репортёра-шпиона WSJ
Песков: Детальная информация по делу корреспондента WSJ Гершковича носит закрытый характер
Кремль не располагает детальной информацией по делу корреспондента газеты WSJ Эвана Гершковича, эти сведения носят закрытый характер. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы детальной информацией не располагаем, естественно, она закрытого характера, занимается этим Федеральная служба безопасности", — сообщил он.
Как писал Лайф, Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.
VK / Evan Gershkovich