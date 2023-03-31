Захарова призвала обеспокоенных арестом корреспондента WSJ вступиться за Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу дипломатии ЕС вступиться за американских журналистов Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Об этом она заявила в телеграм-канале.

"Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для приличия баланса", — написала дипломат.