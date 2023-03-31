Захарова призвала обеспокоенных арестом корреспондента WSJ вступиться за Ассанжа
Захарова призвала Борреля вступиться за Ассанжа и Касема после ареста в РФ Гершковича
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу дипломатии ЕС вступиться за американских журналистов Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Об этом она заявила в телеграм-канале.
"Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для приличия баланса", — написала дипломат.
Таким образом Захарова отреагировала на слова Борреля про то, что ЕС осуждает задержание в РФ американца Эвана Гершковича. По словам главы европейской дипломатии, у журналистов должна быть возможность "свободно заниматься своей профессией и они заслуживают защиты".
Как сообщал Лайф, Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.
VK / МИД России