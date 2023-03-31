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31 марта, 06:08

Захарова призвала обеспокоенных арестом корреспондента WSJ вступиться за Ассанжа

Захарова призвала Борреля вступиться за Ассанжа и Касема после ареста в РФ Гершковича

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу дипломатии ЕС вступиться за американских журналистов Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Об этом она заявила в телеграм-канале.

"Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для приличия баланса", — написала дипломат.

Таким образом Захарова отреагировала на слова Борреля про то, что ЕС осуждает задержание в РФ американца Эвана Гершковича. По словам главы европейской дипломатии, у журналистов должна быть возможность "свободно заниматься своей профессией и они заслуживают защиты".

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Как сообщал Лайф, Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.

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VK / МИД России

Светлана Оперук
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