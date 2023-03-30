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30 марта, 10:21

Песков: Журналист The Wall Street Journal был задержан за шпионаж с поличным

<p>Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © <a href="https://twitter.com/evangershkovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter.com / evangershkovich</a></p>

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © Twitter.com / evangershkovich

Корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали с поличным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько нам известно, его взяли с поличным", — уточнил он, добавив, что в Кремле знакомы с публикациями Гершковича.

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Напомним, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. В ФСБ уличили американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий российского ВПК. В самой газете по этому поводу "выразили глубокую обеспокоенность".

Александр Юнашев
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