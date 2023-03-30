Песков: Журналист The Wall Street Journal был задержан за шпионаж с поличным

Корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали с поличным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько нам известно, его взяли с поличным", — уточнил он, добавив, что в Кремле знакомы с публикациями Гершковича.