WSJ отреагировал на поимку своего журналиста в России при добыче секретных файлов для США
The Wall Street Journal обеспокоен задержанием своего корреспондента в России за шпионаж
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © Twitter.com / evangershkovich
Американское издание The Wall Street Journal выступило с заявлением по поводу задержания в Екатеринбурге своего корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже в пользу США.
"The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича", — сказано в заявлении журнала.
Там сообщили, что корреспондент пишет о России в составе московского бюро журнала и аккредитован для работы в качестве журналиста Министерством иностранных дел РФ.
Ранее в ФСБ установили, что Гершкович по заданию США собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из российских военно-промышленных предприятий. При попытке получения секретных данных американский журналист и был задержан в Екатеринбурге.