WSJ отреагировал на поимку своего журналиста в России при добыче секретных файлов для США

Американское издание The Wall Street Journal выступило с заявлением по поводу задержания в Екатеринбурге своего корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже в пользу США.

"The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича", — сказано в заявлении журнала.

Там сообщили, что корреспондент пишет о России в составе московского бюро журнала и аккредитован для работы в качестве журналиста Министерством иностранных дел РФ.