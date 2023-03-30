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30 марта, 09:37

WSJ отреагировал на поимку своего журналиста в России при добыче секретных файлов для США

The Wall Street Journal обеспокоен задержанием своего корреспондента в России за шпионаж

<p>Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © <a href="https://twitter.com/evangershkovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter.com / evangershkovich</a></p>

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © Twitter.com / evangershkovich

Американское издание The Wall Street Journal выступило с заявлением по поводу задержания в Екатеринбурге своего корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже в пользу США.

"The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича", — сказано в заявлении журнала.

Там сообщили, что корреспондент пишет о России в составе московского бюро журнала и аккредитован для работы в качестве журналиста Министерством иностранных дел РФ.

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Ранее в ФСБ установили, что Гершкович по заданию США собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из российских военно-промышленных предприятий. При попытке получения секретных данных американский журналист и был задержан в Екатеринбурге.

Андрей Бражников
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