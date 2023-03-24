В Приморье арестовали за госизмену россиянина — шпиона США
Жителя Приморья арестовали за госизмену из-за сотрудничества с США против России
Жителя Приморья арестовали на два месяца по делу о государственной измене по подозрению в содействии США деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы края.
Следствие установило, что гражданин Х. не был согласен с проведением спецоперации на Украине, в связи с чем вступил в переписку "с представителями иностранного государства (США) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".
"Во Фрунзенском районном суде Владивостока избрана мера пресечения в отношении гражданина Х., подозреваемого по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России сроком на два месяца, до 22.05.2023 года", — сказано в сообщении.
А ранее российские спецслужбы на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать за ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против России.
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