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24 марта, 16:49

В Приморье арестовали за госизмену россиянина — шпиона США

Жителя Приморья арестовали за госизмену из-за сотрудничества с США против России

Жителя Приморья арестовали на два месяца по делу о государственной измене по подозрению в содействии США деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы края.

Следствие установило, что гражданин Х. не был согласен с проведением спецоперации на Украине, в связи с чем вступил в переписку "с представителями иностранного государства (США) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".

"Во Фрунзенском районном суде Владивостока избрана мера пресечения в отношении гражданина Х., подозреваемого по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России сроком на два месяца, до 22.05.2023 года", сказано в сообщении.

Жителя Ставрополья задержали за госизмену

Жителя Ставрополья задержали за госизмену

А ранее российские спецслужбы на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать за ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против России.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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