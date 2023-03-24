В Приморье арестовали за госизмену россиянина — шпиона США

Жителя Приморья арестовали на два месяца по делу о государственной измене по подозрению в содействии США деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы края.

Следствие установило, что гражданин Х. не был согласен с проведением спецоперации на Украине, в связи с чем вступил в переписку "с представителями иностранного государства (США) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".

"Во Фрунзенском районном суде Владивостока избрана мера пресечения в отношении гражданина Х., подозреваемого по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России сроком на два месяца, до 22.05.2023 года", — сказано в сообщении.