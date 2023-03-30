Захарова назвала журналистскую визу сотрудника WSJ прикрытием для шпионажа
Захарова: Занятия сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имели отношения к журналистике
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Работа корреспондента газеты The Wall Street Journal, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж, не имеет ничего общего с журналистикой. И он, увы, не первый иностранец, которого поймали с поличным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике", — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что представители иностранных СМИ, приезжая в Россию, нагло используют "статус "иностранного корреспондента", журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой". И история знает уже много таких случаев.
"Уже не первого известного западника "хватают за руку", — напомнила представитель МИД РФ.
Напомним, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. В ФСБ уточнили, что американец собирал составляющие гостайну сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК.