Захарова назвала журналистскую визу сотрудника WSJ прикрытием для шпионажа

Работа корреспондента газеты The Wall Street Journal, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж, не имеет ничего общего с журналистикой. И он, увы, не первый иностранец, которого поймали с поличным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что представители иностранных СМИ, приезжая в Россию, нагло используют "статус "иностранного корреспондента", журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой". И история знает уже много таких случаев.

"Уже не первого известного западника "хватают за руку", — напомнила представитель МИД РФ.