Блинкен призвал американцев срочно покинуть Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал остающихся в России американских граждан "немедленно покинуть" страну из-за ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге после попытки получить секретные сведения.

"Наивысшим приоритетом Госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ. Американские граждане, проживающие в РФ или путешествующие в РФ, должны покинуть страну немедленно", — сказано в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.