Блинкен призвал американцев срочно покинуть Россию
Блинкен призвал американцев покинуть Россию из-за ареста корреспондента WSJ Гершковича
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал остающихся в России американских граждан "немедленно покинуть" страну из-за ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге после попытки получить секретные сведения.
"Наивысшим приоритетом Госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ. Американские граждане, проживающие в РФ или путешествующие в РФ, должны покинуть страну немедленно", — сказано в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.
Он также отметил, что американская сторона находится в контакте с представителями WSJ и с семьёй Гершковича по ситуации с арестом журналиста. Госдеп немедленно запросил консульский доступ и стремится оказать всю необходимую поддержку гражданину США, заверил Блинкен.
Как сообщал Лайф, Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.