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30 марта, 12:46

Суд в Москве арестовал журналиста WSJ, подозреваемого в шпионаже

Лефортовский суд заключил под стражу подозреваемого в шпионаже американского журналиста WSJ

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Арестованного за шпионаж журналиста WSJ Гершковича вывозят из здания суда. Видео © LIFE

"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 30 марта 2023 года в отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Там добавили, что, согласно решению суда, арест продлится 1 месяц и 29 суток, то есть до 29 мая.

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Как сообщал Лайф, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.

Обложка ©

Vk / Evan Gershkovich

Никита Никонов
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