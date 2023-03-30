Суд в Москве арестовал журналиста WSJ, подозреваемого в шпионаже

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Арестованного за шпионаж журналиста WSJ Гершковича вывозят из здания суда. Видео © LIFE

"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 30 марта 2023 года в отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.