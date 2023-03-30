Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 10:56

Кремль оценил идею обменять журналиста-шпиона WSJ на задержанного в США россиянина

В Кремле пока не решили, может ли задержание журналиста WSJ быть поводом для обмена с США

Есть ли вероятность переговоров с США по обмену заключёнными на основании задержания в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пока неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией, по этой теме мне нечего сказать", — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Кремле пока не поднимался вопрос об обмене журналиста на задержанного в США россиянина Сергея Черкасова, которого обвиняют в шпионаже и мошенничестве, в том числе в банковском и визовом.

Кремль ответил на вопрос о высылке репортёров WSJ после задержания их коллеги-шпиона

Кремль ответил на вопрос о высылке репортёров WSJ после задержания их коллеги-шпиона

Напомним, Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. В ФСБ уличили американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий российского ВПК. В самой газете по этому поводу "выразили глубокую обеспокоенность". А Захарова пояснила, что журналистская виза для сотрудника WSJ была всего лишь прикрытием.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • США
  • Журналисты
  • Дмитрий Песков
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров