Кремль оценил идею обменять журналиста-шпиона WSJ на задержанного в США россиянина
В Кремле пока не решили, может ли задержание журналиста WSJ быть поводом для обмена с США
Есть ли вероятность переговоров с США по обмену заключёнными на основании задержания в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пока неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не располагаю такой информацией, по этой теме мне нечего сказать", — сказал представитель Кремля.
По его словам, в Кремле пока не поднимался вопрос об обмене журналиста на задержанного в США россиянина Сергея Черкасова, которого обвиняют в шпионаже и мошенничестве, в том числе в банковском и визовом.
Напомним, Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. В ФСБ уличили американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий российского ВПК. В самой газете по этому поводу "выразили глубокую обеспокоенность". А Захарова пояснила, что журналистская виза для сотрудника WSJ была всего лишь прикрытием.
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