Кремль оценил идею обменять журналиста-шпиона WSJ на задержанного в США россиянина

Есть ли вероятность переговоров с США по обмену заключёнными на основании задержания в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пока неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией, по этой теме мне нечего сказать", — сказал представитель Кремля.