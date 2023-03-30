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30 марта, 10:33

Кремль ответил на вопрос о высылке репортёров WSJ после задержания их коллеги-шпиона

Песков: У ведущих нормальную журналистскую работу репортёров WSJ проблем в РФ не будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на фоне задержания в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) по подозрению в шпионаже, что репортёры издания, которые ведут "нормальную журналистскую деятельность", могут работать в России и дальше.

"Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, если у них есть действующая аккредитация, будут дальше работать. Здесь никаких проблем не будет", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, возможна ли депортация из РФ остальных журналистов издания или они могут оставаться в стране.

Песков: Журналист The Wall Street Journal был задержан за шпионаж с поличным

Песков: Журналист The Wall Street Journal был задержан за шпионаж с поличным

Напомним, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. В ФСБ уличили американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий российского ВПК. В самой газете по этому поводу "выразили глубокую обеспокоенность". А Захарова пояснила, что журналистская виза для сотрудника WSJ была всего лишь прикрытием.

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Андрей Бражников
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