Кремль ответил на вопрос о высылке репортёров WSJ после задержания их коллеги-шпиона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на фоне задержания в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) по подозрению в шпионаже, что репортёры издания, которые ведут "нормальную журналистскую деятельность", могут работать в России и дальше.

"Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, если у них есть действующая аккредитация, будут дальше работать. Здесь никаких проблем не будет", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, возможна ли депортация из РФ остальных журналистов издания или они могут оставаться в стране.