ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 10:11

Песков высказался о присвоении Гершковичу статуса "незаконно удерживаемого"

<p>Эван Гершкович. Фото © VK / <a href="https://vk.com/evangershkovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Evan Gershkovich</a></p>

Эван Гершкович. Фото © VK / Evan Gershkovich

Власти США могут и должны защищать журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Госдепартамента считать американца "незаконно удерживаемым".

"Не понимаю, какие новации вносит этот новый режим, что он означает. США и так могли и должны защищать права своего гражданина. <...> [Он] был задержан с поличным и нарушил соответствующий закон РФ", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что решение о дальнейшей судьбе Гершковича примет суд.

WSJ: США готовы к "креативным" решениям по освобождению Гершковича и Уилана

WSJ: США готовы к "креативным" решениям по освобождению Гершковича и Уилана

Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге, его уличили в сборе секретных данных. По словам Дмитрия Пескова, журналиста взяли с поличным. Сама газета "выразила глубокую озабоченность" в связи с инцидентом. Сегодня Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого". Этот особый режим даёт американским властям дополнительные механизмы, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров