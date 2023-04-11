Песков высказался о присвоении Гершковичу статуса "незаконно удерживаемого"
Эван Гершкович. Фото © VK / Evan Gershkovich
Власти США могут и должны защищать журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Госдепартамента считать американца "незаконно удерживаемым".
"Не понимаю, какие новации вносит этот новый режим, что он означает. США и так могли и должны защищать права своего гражданина. <...> [Он] был задержан с поличным и нарушил соответствующий закон РФ", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о дальнейшей судьбе Гершковича примет суд.
Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге, его уличили в сборе секретных данных. По словам Дмитрия Пескова, журналиста взяли с поличным. Сама газета "выразила глубокую озабоченность" в связи с инцидентом. Сегодня Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого". Этот особый режим даёт американским властям дополнительные механизмы, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом.